Апрель 2nd, 2020

Внучка Боярского мечтает стать певицей

Внучка Михаила Боярского подросла и стала настоящей красавицей. Ее фото все чаще можно увидеть в СМИ.

Екатерина решила, что карантин — это не повод ходить по квартире только в домашней одежде. Внучка Михаила Сергеевича надела укороченную розовую блузу с декольте и черные облегающие брюки.

Романтичный образ дополнили стрелки на веках и нюдовая помада. Девушка устроила эффектную фотосессию в ванной.

Поклонники Боярской засыпали ее комплиментами. «Катя — секси! Стройная, как лань», «Ох, хороша-то как!!!», «Ну очень красивая девушка!», «Катя, вы шикарны!» — прокомментировали снимки фолловеры.

Девушка гордится своими выдающимися формами. Недавно Боярской предложили уменьшить грудь, однако она заявила, что не станет этого делать.

Екатерина мечтает стать певицей, но ее дедушка категорически против этого. Михаил Сергеевич убежден, что желание внучки — это мимолетная блажь. Боярский считает, что девушке нечего делать в шоу-бизнесе.