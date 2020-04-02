Апрель 2nd, 2020

Вера Брежнева трогательно поздравила Монатика с Днем рожденья

Вера Брежнева и Константин Меладзе на карантине стали чаще радовать поклонников семейными кадрами. Сегодня супруги поделились видео, которое посвятили своему близкому другу.

Пандемия COVID-19 вынудила многих знаменитостей и обычных граждан уйти на карантин. Вера и Константин не смогли лично поздравить с днем рождения своего друга, украинского певца Дмитрия Монатика. Сегодня ему исполнилось 34 года.

Супруги вышли из положения. Певица и композитор исполнили для именинника его композицию «Вечность». Брежнева и Меладзе оделись в простую, повседневную одежду и выглядели по‑домашнему уютно. Вера была без макияжа и укладки. «Ты — вечность, Дима. С днем рождения тебя! Любим и поздравляем!» — заявила артистка и послала имениннику воздушный поцелуй.