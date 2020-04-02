Апрель 2nd, 2020

Варнава очень хочет обниматься

Екатерина Варнава решила поддержать боевой дух своих фанатов горячим фото. Девушка полностью обнажилась для фотосессии.

Участница и хореограф шоу Comedy Woman предстала в провокационном образе. Эксцентричная телезвезда снялась в сексуальной черно-белой фотосессии. Ради постановочных снимков Екатерина сбросила с себя всю одежду и села на пол. Пикантные части тела она прикрыла белоснежным одеялом.

Варнава оставила свои длинные светлые волосы распущенными. Она предпочла выразительный макияж с акцентом на глаза. Их украсили классические черные стрелки, которые обожает артистка.

Екатерина сделала откровенное признание. На карантине у нее возникло желание сблизиться с людьми. «Мне очень хочется обниматься. Хотя я этого не люблю, но вот сейчас есть огромное желание, чтоб меня обняли», — подчеркнула она.