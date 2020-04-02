В Южной Корее сняли масштабный фильм о последствиях эпидемии. Фильм «Полуостров» является продолжением фильма «Поезд в Пусан».

События «Полуострова» разворачиваются спустя четыре года после первой части. Согласно описанию, бывший солдат Джун Сук возвращается из-за рубежа в Южную Корею и обнаруживает, что вся страна охвачена вирусом, превращающий людей в зомби.

Главные роли в «Полуострове» сыграли Ли Джон Хён («Кунхам: Пограничный остров»), Кан Дон Вон («Тайное воссоединение») и Ли Рэ («Желание»). А режиссёром картины выступил Ён Сан Хо, который ранее работал над оригинальным фильмом и анимационным приквелом.