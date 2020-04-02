 
 
Апрель 2nd, 2020

В Южной Корее сняли масштабный фильм о последствиях эпидемии

 

В Южной Корее сняли масштабный фильм о последствиях эпидемии. Фильм «Полуостров» является продолжением фильма «Поезд в Пусан».

События «Полуострова» разворачиваются спустя четыре года после первой части. Согласно описанию, бывший солдат Джун Сук возвращается из-за рубежа в Южную Корею и обнаруживает, что вся страна охвачена вирусом, превращающий людей в зомби.

Главные роли в «Полуострове» сыграли Ли Джон Хён («Кунхам: Пограничный остров»), Кан Дон Вон («Тайное воссоединение») и Ли Рэ («Желание»). А режиссёром картины выступил Ён Сан Хо, который ранее работал над оригинальным фильмом и анимационным приквелом.

В производстве также находится англоязычный ремейк «Поезда в Пусан» — продюсером картины должен выступить Джеймс Ван («Пила», «Астрал», «Аквамен»).

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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