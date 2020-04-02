Апрель 2nd, 2020

В ВОЗ назвали полезные привычки, которые позволят дожить до 100 лет

Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что образ жизни, который ведет человек, напрямую влияет не только на ее качество, но и на продолжительность. Им удалось выделить 9 полезных привычек, существенно повышающих шансы дожить до глубокой старости. И хоть никто не может гарантировать, что это точно сработает, прислушаться стоит!





Завести собаку



Ученые выяснили, что люди, у которых есть собака, живут гораздо дольше других и чувствуют себя лучше. Одно из объяснений кроется в том, что собаку нужно выгуливать каждый день, а это — умеренная физическая активность, которая очень полезна для любого организма. Кроме того, во время таких прогулок владельцы собак часто знакомятся с другими людьми и получают столь необходимые в зрелом возрасте поддержку и социальное взаимодействие.

Не жертвовать сном



Существует миф о том, что в старости людям нужно меньше времени для того, чтобы высыпаться, но он не имеет ничего общего с действительностью. На самом деле, для хорошего самочувствия, каким бы ни был ваш возраст, важно спать все те же 8 часов. Если не получается уснуть, прогуляйтесь на свежем воздухе, помедитируйте, попробуйте другие расслабляющие техники, но соблюдать режим в любом случае нужно!

Работать



Исследователи из Американского проекта долголетия выяснили, что чем дольше люди заняты любимой работой, тем дольше они живут. Но очень важно, чтобы работа была именно любимой! Только благодаря ей человек будет ощущать удовлетворение. Нелюбимая работа, наоборот, будет вызывать стресс, что негативно скажется на физическом и психическом здоровье.

Ходить в караоке



Исследователи из США выяснили, что те пожилые люди, которые посещали хор, ходили в караоке или просто часто пели в компании друзей, реже обращались за медицинской помощью и в целом чувствовали себя лучше других. Этот эффект объясняется тем, что пение благоприятно влияние на органы дыхания и помогает насыщать кровь кислородом. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть о массе положительных эмоций, которые приносит это занятие.

Почаще есть карри



Неожиданное открытие совершили ученые из Сингапура. Исследуя рацион жителей Индии, они заметили, что те, кто чаще употреблял карри, легче и быстрее справлялись с интеллектуальными тестами, а значит смогли сохранить когнитивные способности даже в пожилом возрасте. По мнению специалистов, вся причина кроется в куркуме — приправе, в состав которой входит антиоксидант куркумин, обладающий противовоспалительными, противоопухолевыми и понижающими холестерин свойствами.

Ходить по магазинам



Ученые из Тайваня уверены, что те люди, которые регулярно ходят по магазинам, имеют гораздо меньшие шансы умереть раньше срока. К такими выводам они пришли в ходе исследования с участием 2 тысяч пожилых мужчин и женщин старше 65 лет. Оказалось, что те участники, которые самостоятельно совершали покупки, повышали свои шансы на долголетие на 28%. Опять же это связано с физической активностью, социальным взаимодействием и постоянной тренировкой памяти — вот три ключевых фактора, которые заставят организм работать правильно.

Быть организованным



Непонятно почему, но неоднократные опыты подтвердили, что люди, которые предпочитают тщательно планировать свой быт, а не полагаться на авось, живут гораздо дольше остальных. Возможно, это связано с низким уровнем стресса, ведь рисков в размеренной жизни меньше, чем в непредсказуемой. А, может быть, все дело в том, что люди, склонные к планированию, рискуют реже остальных и, как итог, реже попадают в опасные ситуации.

Пользоваться интернетом



Многим старикам очень трудно адаптироваться к стремительно развивающемуся социуму. Но ученые утверждают: те, кто хотят жить дольше, обязательно должны это сделать! Особенно освоить интернет и социальные сети! Исследование показало, что те мужчины и женщины, которые активно «чатились» и «серфили» в сети, чувствовали себя более удовлетворенно, а в их мозгу были задействованы области, отвечающие за речь, чтение, память, зрительные функции и принятие решений.

Развивать философский подход



Чем проще вы относитесь к жизненным неурядицам, тем дольше проживете. По крайней мере, в этом уверены ученые из Гарварда. По их мнению, философский подход к жизни помогает минимизировать уровень стресса и избавиться от множества сопутствующих неприятных последствий в виде депрессии, подавленного состояния, апатии и так далее.