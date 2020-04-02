Апрель 2nd, 2020

В Церкви Мормонов нашли 100 миллиардов долларов





Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, также известная как церковь мормонов, аккумулировала $100 млрд, собранных в виде пожертвований на благотворительные цели, не облагаемых налогом и не переданных по назначению.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на жалобу информатора, полученную Налоговой службой США.



Сообщается, что информатор Дэвид Нильсен ранее работал в компании Ensign Peak Advisers, которая является инвестиционным подразделением церкви, дал свои показания под присягой.



Как говорится в заявлении, церковь ввела в заблуждение своих членов, «накопив пожертвования, вместо того чтобы передать их на благотворительные цели». Кроме того, в заявлении говорится о том, что руководство церкви использовало необлагаемые налогом пожертвования для помощи двум коммерческим предприятиям. Оба деяния, если они действительно имели место, могут рассматриваться как преступные и как повод для отзыва у церкви статуса некоммерческой организации, деятельность которой не облагается налогом.



За свою бдительность Нильсен хочет получить обычное вознаграждение, выплачиваемое информаторам, вскрывающим случаи нарушения налогового законодательства, — процент от взысканных налогов.



Заявление Нильсена представляет интерес не только для налоговиков, но и для широкой публики, интересующейся финансовым положением церкви мормонов, которая не предоставляла финансовой отчетности о своей деятельности с 1959 года. Как следует из заявления, церковь ежегодно собирает $7 млрд, из которых $6 млрд идет на собственно финансирование церкви, а оставшийся миллиард передается инвестиционному подразделению — той самой Ensign Peak Advisers. По словам Нильсена, инвестфонд церкви вырос с момента основания в 1997 году с $12 млрд до $100 млрд.



Как сообщает The Washington Post, официальные представители церкви отказались комментировать ситуацию, заявив, что церковь не предоставляет «информации о конкретных транcакциях или финансовых решениях».



Церковь мормонов в Украине была основана в 1991 году и с тех пор она постоянно растет. На конец 2015 года насчитывалось 11 536 членов Церкви, которые объединены в 51 церковный приход.