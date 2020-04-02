 
 
Апрель 2nd, 2020

В США снимут фильм про робота-киносценариста

Режиссер "На драйве" готовит фильм о роботе-киносценаристе

Эдгар Райт, создатель комедий «Типа крутые легавые», «Зомби по имени Шон» и музыкального экшена «На драйве», экранизирует фантастический роман Саймона Стивенсона «Установите мое сердце на пять».

Это история, разворачивающаяся в будущем, а именно в 2054 году. Главный герой — андроид по имени Джейкоб, который начинает испытывать человеческие эмоции и потребности. Он жаждет творческой реализации и, насмотревшись фильмов 80-90-х, отправляется в путешествие, чтобы, черпая от приключений вдохновение, написать киносценарий, способный изменить мир.

Напомним, что в настоящее время Райт работает над психологическим фильмом ужасов «Прошлой ночью в Сохо», в котором играют Аня Тейлор-Джой и Мэтт Смит. Релиз запланирован на сентябрь текущего года, но премьера, ясное дело, зависит от ситуации с коронавирусом.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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