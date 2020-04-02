Апрель 2nd, 2020

В Китае впервые начали запрещать есть кошек и собак

Власти китайского города Шэньчжэнь запретили употребление в пищу мяса собак и кошек в качестве мер по борьбе с торговлей дикими животными, которая началась после вспышки коронавируса. Это первый город, принявший такое решение на материковом Китае. Запрет вступит в силу 1 мая, сообщает Reuters.

«Собаки и кошки как домашние животные установили более тесные отношения с людьми, чем все другие звери, и запрет на употребление мяса собак, кошек и других домашних животных является обычной практикой в развитых странах, а также в Гонконге и Тайване. Этот запрет также отвечает требованиям и духу современной человеческой цивилизации», — заявили власти города.

В конце февраля высший законодательный орган Китая заявил, что запрещает торговлю и потребление диких животных. После этого руководство городов по всей стране начало делать шаги по исполнению этого решения. Но Шэньчжэнь пошел дальше, и ввел запрет на поедание собак и кошек. Однако из первоначального законопроекта в ходе споров были исключены черепахи и лягушки, употребление которых в пищу тоже могли запретить.