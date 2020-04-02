Апрель 2nd, 2020

Ученые рассказали, какой вид спорта может продлить жизнь на 10 лет

Ученые в Дании провели исследование, в ходе которого выяснилось, какой спорт «тормозит» процесс старения. Так, ученые спросили людей об их образе жизни, а также спортивных предпочтениях. Затем они сравнили эту информацию с данными о смертности участников исследования.

Вместе с тем, весьма странные результаты дало исследование связи между продолжительностью жизни и отдельными видами спорта. Самым распространенным видом спорта среди датчан является езда на велосипеде, которая добавляет почти четыре дополнительных года жизни, пишут podrobnosti.

Бег, по данным исследования, продлевает жизнь на 3,2 года. Однако даже эти виды физической активности не идут в сравнение с пользой от игры в теннис, которая дарит дополнительных 9,7 года жизни, в бадминтон (6,2 года) и в футбол (5 лет).

Стоит отметить, что эти показатели не зависят от таких факторов, как уровень образования, социально-экономический статус и возраст человека.

Авторы исследования не могут объяснить причинно-следственную связь с влиянием различных видов спорта, но допускают, что взаимодействие с другими людьми в играх, требующих партнера или команды, оказывает уникальное положительное воздействие на состояние психического и физического здоровья.