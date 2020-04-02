Ученые нашли способ быстро восстановить природу океана





Несмотря на то, что десятилетиями к ним относились как к мусорной свалке человечества, океаны мира демонстрируют удивительную устойчивость, говорится в новом научном обзоре.

Исследователи утверждают, что такая тенденция может привести к полному восстановлению в течение трех десятилетий.

Океаны эксплуатировались людьми на протяжении веков, но негативное влияние нашего участия стало ясно только за последние 50 лет.

На рыбу и другие морские виды животных охотились почти до исчезновения, а разливы нефти и другие формы загрязнения отравили моря.

За последние несколько десятилетий растущее влияние изменения климата и обесцвечивание кораллов привели к повышению кислотности океана, говорилось в докладе прошлого года.

Этот новый обзор признает масштаб проблем, но также указывает на удивительную устойчивость морей. Численность горбатых китов восстановилась после запрета на коммерческий китобойный промысел.

Доля морских видов, находящихся под угрозой глобального исчезновения, снизилась с 18% в 2000 году до 11,4% в 2019 году.

«Наше исследование документирует восстановление морских популяций, мест обитания и экосистем после прошлых природоохранных мероприятий. Оно содержит конкретные, основанные на фактических данных рекомендации для масштабирования проверенных решений в глобальном масштабе», — сказал ведущий эксперт.

«Мы знаем, что мы должны сделать, чтобы восстановить морскую флору и фауну, и у нас есть доказательства того, что эта цель может быть достигнута в течение трех десятилетий. Действительно, для этого необходимо, чтобы мы ускорили наши усилия и распространили их в областях, где усилия в настоящее время скромны».

Исследователи определили девять компонентов, которые имеют ключевое значение для восстановления океанов: солончаки, мангровые заросли, морские травы, коралловые рифы, водоросли, устричные рифы, рыболовство, мегафауна и глубокий океан.

Ученые рекомендуют целый ряд необходимых действий, включая защиту видов, разумный сбор урожая и восстановление мест обитания.

По оценкам нового исследования, к 2050 году восстановление морской жизни будет стоить 10–20 миллиардов долларов в год. Но в обзоре также указывается, что на каждый вложенный доллар ожидаемая прибыль составит 10 долларов.