Апрель 2nd, 2020

Ученые — люди, которые употребляют сало, лучше защищены от вирусов

Люди, которые употребляют сало, лучше защищены от вирусов — об этом рассказали исследователи из медицинского университета Ганновера, после многолетнего исследования, пишет «Штерн». По их мнению, сало способствует усилению защитных функций организма в случае заражения вирусами. Но и не только такую полезность сала обнаружили немецкие исследователи.

Сало насыщает организм ценными жирным кислотам. В частности, редкой арахидоновой кислотой, которая участвует в обмене холестерина и способствует выведению токсинов из организмов. Таким образом организм становится более устойчивым к вирусам. А чтобы повысить эффект, рекомендуют употреблять сало с чесноком.

Кроме того, сало отлично помогает от холода и является отличным энергетиком. Во время морозов организм требует больше жирной пищи, которая способствует выработке энергии.Всего на 1 грамм сала приходится 9 ккал энергии, благодаря чему оно прекрасно согревает в мороз. Данный продукт является довольно калорийным (в 100 граммах сала содержится от 720 до 902 килокалорий). При этом оно относится на 100% к натуральной пище, не бывает радиоактивным и не содержит канцерогенов.

Употреблять сало рекомендуется и при приеме спиртных напитков, поскольку оно помогает избежать синдрома тяжелого похмелья. Дело в том, что благодаря этому продукту желудок облекается в мощную жировую прослойку, не позволяя алкоголю быстро усваиваться и поступать в кровь, а потому спиртное впитывается организмом постепенно, уже находясь в кишечнике.



