Апрель 2nd, 2020

Ученые — дельфины любят петь дуэтом

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Самцы афалин при групповом привлечении самки синхронизируют не только свои движения, но и вокализацию. Это выяснила группа австралийских ученых, которая проанализировала данные о сформированных группах афалин в заливе Шарк, и совместила их с данными об их вокальной коммуникации. Оказалось, что самцы афалин не только подстраиваются под частоту производимых друг другом звуков, но и вступают в своеобразные дуэты с интервалами до 100 миллисекунд. Это не только обеспечивает репродуктивный успех, но и помогает снизить стресс внутри группы, пишут ученые в Proceedings of the Royal Society B.

В естественной среде обитания самцы афалин формируют небольшие союзы, обеспечивая тем самым свой репродуктивный успех: обычно такие союзы насчитывают от 4 до 14 самцов, но иногда разбиваются и на пары. В присутствии нужной самки самцы совершает сложные синхронные движения вокруг нее для привлечения внимания. Следующий шаг — ограничить передвижения самки для того, чтобы она не обратила внимание на других самцов. Делается это довольно агрессивно (самцы бьют самку носом) и подкрепляется характерной вокализацией на низких частотах (от одного до двух килогерц).

По сути, эта самая вокализация тоже должна быть синхронизирована между самцами — точно так же, как и их движения — но доказательства этому пока получено не было. Чтобы его получить, Бронт Мур (Bronte Moore) из Университета Западной Австралии и его коллеги в течение двух лет (с 2016 по 2018 год) собирали данные о коммуникации пар самцов афалин в австралийском заливе Шарк: всего им удалось получить записи вокализации 59 самцов, разбитых на пары. Длительность всех записей составила 22 часа и 5 минут.

Записи вокализации самцов ученые объединили с данными, полученными в ходе 30 лет наблюдений за афалинами в заливе Шарк: так им удалось определить участников сформированных союзов.

Проанализировав данные, ученые выяснили, что самцы афалин при окружении самки в действительности синхронизируют свою вокализацию, исполняя характерные песни на одной и той же частоте. При средней вокализации в 600 ударов в минуту (10 ударов в секунду) самцам удается сократить интервал между вокализациями друг друга до 100 миллисекунд. Для сравнения, люди могут быстро и точно подстроиться под бит с частотой до 200 ударов в минуту.

При этом, разумеется, чистой вокальной синхронизацией вокализация афалин все же не характеризуется (с учетом наличия небольшого интервала). Ученые объясняют это тем, что самцам невыгодно петь в унисон, перекрывая звуки друг друга, ведь в случае этого самке может показаться, что самцов вокруг нее меньше, чем на самом деле.

Помимо обеспечения репродуктивного успеха, у синхронизированной вокализации, как считают ученые, есть еще одна важная задача: подобная кооперация помогает самцам снизить социальное напряжение, возникающее из-за того, что, отвоевав самку у группы неприятелей, им в дальнейшем придется выбирать, кто именно ее оплодотворит.