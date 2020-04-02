Апрель 2nd, 2020

Цена нефти неожиданно выросла до 27$

Котировки нефти WTI повысились на 9%, превысив $22 за баррель.

Котировки нефти Brent в четверг 2 апреля после 9.00 выросли на 10% до уровня $27,5 за баррель.

Основной фактор роста котировок — заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия в течение нескольких дней прекратят ценовую войну, ставшую причиной резкого снижения цен на нефть.

Другой фактор — начало закупки резко подешевевшей нефти Китаем в свои стратегические резервы, причем страна намерена заполнить не только государственные, но и коммерческие мощности.

Объем закупки Bloomberg оценивает в 80 — 100 млн баррелей, таким образом нефтяные резервы Китая достигнут порядка 1,1 млрд баррелей.

В начале этой недели экспортные котировки российской Urals на европейском направлении стали отрицательными — это значит, что отправитель был вынужден экспортировать нефть в убыток.

Накануне на банкротство подала одна из крупнейших сланцевых нефтедобывающих компаний США Whiting Petroleum.