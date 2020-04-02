Апрель 2nd, 2020

Стивен Спилберг запустил онлайн-киноклуб

Американский институт киноискусства (AFI) совместно со Стивеном Спилбергом запустили онлайн-киноклуб.

Первым показанным фильмом стал «Волшебник страны Оз» 1939 года. В AFI отметили, что знаменитая фраза из картины — «лучше дома места нет» — сейчас имеет большой резонанс с ситуацией в мире и наделена силой спасти не только Дороти, но и миллионы людей.

Картину представили Лайза Миннелли и Лорна Лафт — дочери исполнительницы главной роли в «Волшебнике страны Оз» Джуди Гарленд.

Ежедневно Спилберг и AFI будут выбирать один из предложенных зрителями фильмов. Для просмотра необходимо зайти на специальную страницу на сайте, где появится список стриминговых сервисов для просмотра картины.