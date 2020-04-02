Апрель 2nd, 2020

Сталлоне начинает съемки фильма про братьев Кличко

Сталлоне начинает съемки фильма про братьев Кличко. Сильвестр Сталлоне выступит режиссером и сценаристом ленты. Съемки планируется начать уже осенью, выход фильма в прокат запланирован на апрель 2021 года.

Сталлоне является фаном боксерского таланта украинских боксеров и находится с ними в дружеских отношениях. В 2012 году он прилетал в Гамбург на поединок Владимира Кличко с поляком Мариушем Вахом, а в 2009 году в Лос-Анджелесе поддерживал Виталия в поединке с американцем Крисом Арреолой.

Стоит отметить, что голливудский актер и легендарные братья Кличко уже сотрудничали вместе. В 2012 году они выступили сопродюсерами мюзикла «Рокки». Виталий и Владимир разрабатывали боксерские элементы шоу.

Напомним, что в 2001 году Владимир Кличко снялся в фильме Стивена Содерберга «11 друзей Оушена», в котором сыграл самого себя — выходил в ринг против Леннокса Льюиса, а в 2007 году он сыграл самого себя в фильме Тиля Швайгера «Красавчик». В 2013 году Владимир снялся в ленте Майкла Бэя «Кровью и потом: анаболики».

В 2011 году в прокат вышел документальный фильм немецкого режиссера Себастиана Денхардта «Кличко». Ленту можно было увидеть в кинотеатрах Германии, Австрии, США, Польши, Эстонии и Украины.