Апрель 2nd, 2020

Спорт Ставки

Спортивные ставки – развлечение, которое сегодня охватило миллионы людей. Во многом, благодаря развитию онлайн-беттинга. Чтобы заключить пари необязательно искать ППС букмекера. Достаточно открыть сайт, войти в личный кабинет БК. Осталось только правильно предугадать исход. Кто-то делает это профессионально, опираясь на аналитику.

Однако, большинство беттеров делают ставки интуитивно. Это и приводит к серьезным потерям и разочарованиям. По статистике, лишь 10% беттеров становятся успешными и забирают выигрыш. Если вы не хотите оказаться в числе проигравших, тогда развивайте стратегию. Либо, воспользуйтесь сайтом Спорт Ставки https://sportstavki.bet с бесплатными прогнозами.

Бесплатные прогнозы: реально ли?

Пару лет назад в Интернете стали появляться платные прогнозы капперов. Однако, всем известно, что даже опытные беттеры склонны периодически к проигрышу. Все матчи предсказать невозможно. Поэтому в платных прогнозах постепенно необходимость отпала. Бесплатные прогнозы в наши дни – не редкость. Но сайт СПОРТ СТАВКИ предлагает нечто иное:

• Только самые интересные матчи предстоящего дня. Получайте заранее прогнозы, составленные на аналитике и обзоре статистики предыдущих игр команд.

• Подробный обзор, позволяющий каждому беттеру понять, на чем эксперт делал вывод, когда предлагал ту или иную ставку. Вы можете согласиться с ней или отказаться.

• Высокая проходимость. Сайт внимательно следит за тем, насколько успешны прогнозы на спорт от профессионалов. Проходимость по ним на текущий день очень высокая с большим ROI – окупаемостью.

• Рекомендуемые коэффициенты в букмекерских конторах. Не секрет, что этот показатель в разных БК отличается. Сайт предоставляет актуальные самые высокие ставки в разных БК.

Прогнозы на сайте предоставляются совершенно бесплатно. С посетителей не требует авансового взноса, каких-либо платных СМС. Кроме того, необязательно регистрироваться. однако, если вы откроете аккаунт, то сможете получить дополнительные преимущества. В том числе, своевременную информацию о новых прогнозах.

Есть ли гарантии по прогнозам?

Сайт не действует в интересах какой-либо БК, как это делают некоторые каперы. Все прогнозы основаны на исключительной аналитике экспертов. В тоже время, здесь не дают гарантий, что ставка сыграет или проиграет. Поэтому вы делаете ставки на основе рекомендаций на свое усмотрение. Помните, что беттинг – это азартное, а потому непредсказуемое развлечение.