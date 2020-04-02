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Сергей Лазарев даст концерт в прямом эфире в честь своего Дня рождения

лазарев4 апреля Сергей Лазарев приглашает своих поклонников на уникальный акустический концерт в прямом эфире.Зрители смогут насладиться качественной музыкой, живым звуком и акустическими версиями любимых композиций.

Трансляцию  можно будет посмотреть бесплатно, из любой точки мира. Сергей Лазарев регулярно входит в ТОП самых популярных артистов России, а его зрелищные шоу уже много лет не оставляют равнодушным ни одного зрителя.

Каждое из них неоднократно было отмечено наградами «Лучшее концертное шоу» не только в России, но и за рубежом. В этом году артист продолжает гастроли со своим грандиозным шоу N-TOUR.

Таким необычным образом артист хочет отпраздновать свой День рожденья. Из за карантина пригласить гостей в этом году не получится.

 

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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