Апрель 2nd, 2020

Саманта Фокс решилась выйти замуж. За свою подругу

Секс-символ 90-х Саманта Фокс готовиться выйти замуж. Это событие у нее в жизни произойдет впервые.Да и свадьба будет не обычной. Без жениха.

Саманта обручилась со своей подругой Линдой Олсен. Женщины планировали устроить роскошную свадьбу в Эссексе летом этого года. Однако из-за коронавируса они вынуждены перенести торжество.

«Саманта и Линда так счастливы. Они хотят провести остаток своей жизни вместе. Они так влюблены и решили оформить свои отношения официально», — рассказал приятель звезды.

Саманта познакомилась с Линдой в 2016 году. Она стала для нее поддержкой и утешением после смерти возлюбленной певицы. Майра Стрэттон, с которой Фокс прожила 12 лет, умерла от рака в 2015 году. После тяжелого периода Саманта вернулась к жизни благодаря новому увлечению. Линда — мать-одиночка из Норвегии, воспитывающая двоих детей.

В 2017 году Саманта призналась, что у нее новый роман. «Теперь я влюбилась в другую женщину. Я встретила ее не так давно и очень счастлива. Когда ты становишься старше, жизнь проходит так быстро», — отметила звезда.