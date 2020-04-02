Апрель 2nd, 2020

Российская нефть стала дешевле себестоимости — но ее не берут

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля опустилась на 2,25 доллара до 10,54 доллара за баррель, сообщает агентство Argus Media. Это минимальное значение с марта 1999 года. При этом большую часть добываемой нефти не покупают.

Утром 2 апреля нефть Brent, к котировкам которой привязаны цены на российские сорта нефти, стоила около 27 долларов за баррель. На пике цена поднималась до 27,87 доллара, к 12:00 мск она опустилась до 26,91 доллара.

Доходность нефти Urals 30 и 31 марта стала отрицательной. Затраты на транспортировку нефти оказались выше ее стоимости.

Стоимость Urals ниже 15 долларов критична для российского бюджета, поскольку это резко сокращает нефтегазовые доходы, пишет РБК. При расчете бюджета на 2020 год правительство закладывало цену отсечения нефти в 42,4 доллара за баррель Urals.