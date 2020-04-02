Апрель 2nd, 2020

Райан Рейнольдс на карантине ушел в запой

Вчера 43-летний Райан Рейнольдс стал гостем шоу Стивена Кольбера The Late Show (на время пандемии телеведущий перебрался в YouTube и работает дистанционно, приглашая звезд пообщаться в видеочате). Так, актер рассказал о жизни на карантине вместе со своей 32-летней женой Блейк Лайвли и их тремя детьми: пятилетней Джеймс, трехлетней Инес и появившейся на свет в августе прошлого года еще одной дочерью, чье имя супруги пока не называют.

Мы много занимаемся домашним обучением. Нам повезло, что у нас есть маленький сад, поэтому мы немного учимся садоводству. Но в основном я пью,



— с иронией рассказал он и добавил, что совсем не скучает по мужской компании.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли с дочерьми Джеймс и Инес

Мне нравится проводить время с девочками. Мне нравится заниматься девчачьими делами. Я стараюсь не навязывать своим детям своего рода гендерные идеи. Но каждая из них, как только родилась, захотела платья — они постоянно хотели одеваться в ярко-розовую одежду. Именно этим я и занимаюсь. Сегодня утром мы шили платья из папиросной бумаги, и им было весело. Мы развиваем навыки, которые позволяют нам войти в новый мир,



— сказал Рейнольдс.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с младшей дочерью

Так как семейство строго соблюдает правила карантина и не ходит в общественные места, стрижется Райан теперь тоже дома, а парикмахером выступает его 32-летняя жена.

Она уже однажды стригла меня. Это заняло два с половиной часа. Но в конечном итоге моя стрижка выглядела так, будто она сделала все это с помощью одной лишь зажигалки. Еще мою стрижку можно было сравнить с перчатками, которые сделаны из наждачной бумаги. Было бы быстрее, если бы она просто растирала мои волосы, пока они бы не исчезли. Но завтра я собираюсь постричься, и я очень взволнован,



— пошутил он.

К слову, в разгар эпидемии коронавируса супруги сделали пожертвования в размере одного миллиона долларов в помощь двум некоммерческим организациям в США и Канаде.

Я не имею права указывать другим людям, что делать, но, мне кажется, сейчас это обязаны делать все люди, которые могут это себе позволить,

— сказал актер.