Апрель 2nd, 2020

Продажи вина увеличились в два-три раза во всем мире

Пандемия нарушила планы миллионов людей во всем мире. Но для винного бизнеса это оказалось очень даже хорошо.На фоне распространения коронавируса рекордно выросли продажи вина в магазинах по всему миру. Также, существенно увеличился онлайн-спрос на продукт.

К примеру, Италия, которая пострадала от заболевания больше всего, в настоящее время испытывает беспрецедентный рост спроса на вино.

«Продажи вина в Риме выросли на 240%, во Флоренции – на 220%», — пишет издание.

Продавцы вина в Великобритании сравнили рост спроса на вино с периодом рождественских праздников производители вина в Австралии сообщают о стремительном росте продаж вина через онлайн-магазины.

«70% наших покупателей – это люди, которые никогда ранее у нас не заказывали вино», — отмечают австралийцы.

Собственники крупнейшей онлайн-площадки для продажи вина в США отмечают, что продажи напитка выросли в 3 раза. И добавляют, что американцы, в основном, покупают «бюджетные вина».