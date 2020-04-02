 
 
Апрель 2nd, 2020

Пентагон примет на вооружение ударный беспилотник, летающий сутками

dronnGeneral Atomics начала летные испытания серийного ударного беспилотника MQ-9B SkyGuardian. Первый полет аппарата признан полностью успешным, говорится в сообщении компании. Военный беспилотник MQ-9B SkyGuardian относится к классу средневысотных и разработан на базе MQ-9 Reaper, который с 2007 года находится на вооружении ВВС США,

SkyGuardian способен находиться в воздухе до 35 часов, но пока летает довольно медленно — крейсерская скорость беспилотника на высоте в 7,5 тыс. м составляет 388 км/час. Для сравнения, стандартная скорость самолета Boeing 747 — 870 км/час.

Беспилотник также оборудован системой против обледенения и системой предупреждения столкновений в воздухе, а также улучшенной инфракрасной камерой.

Летные испытания проводятся с участием первого серийного MQ-9B SkyGuardian с кодовым номером BC03. Первый полет беспилотника состоялся 30 марта 2020 года на аэродроме предприятия в Эль-Мираж в Калифорнии — инженеры компании признали его полностью успешным.

Category: Наука, Новости, США ﻿
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