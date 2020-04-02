Апрель 2nd, 2020

Новое расследование независимого китайского журналиста проливает свет на источник коронавируса

Известный блогер Мэтью Тай, который известен своей документалистикой о состоянии дел в КНР, провел собственное расследование появления коронавируса и «нулевого пациента». По его словам тело первой пациентки было уничтожено властями Китая.

18 ноября 2019 Правительство КНР дало указание Уханська вирусологической лаборатории (той самой, что напротив известного рынка) начать исследования по изучению летучих мышей в контексте коронавирусов. Цель — сравнить организмы человека и животных в этом контексте, а также исследовать влияние коронавируса на механику полета летучих мышей и их долголетия. Для этого были необходимы новые исследователи.

Примечание: долголетие является идеей-фикс китайской традиционной медицины, и по сей день многие китайцы, в том числе компартийцы, ищут секрет вечной молодости — в чужих организмах, конечно.

24 декабря 2019 Лаборатория публикует новость о поиске новых исследователей для немедленного изучения нового опасного коронавируса, который обладает способностью гораздо быстрее передаваться между летучими мышами и людьми. Предлагалась большая зарплата, однако требовался высокий профессионализм.

Возглавлявшая исследование 55-летняя вирусолог Ши Чженли с мировым именем, она имеет множество отличий и докторскую степень. Ее имя до сих пор фигурирует во многих конспирологических статьях, а среди ученых она известна как «леди-летучая мышь» — из-за жажды всего кажанячого (в научном смысле). Именно она описала механизм передачи коронавирусов от летучих мышей к человеку, и двумя годами ранее выискивала летучих мышей в глубоких пещерах на юге Китая. 2018 она обработала образцы крови 218 крестьян вблизи пещер и узнала, что как минимум 6 человек были инфицированы еще неисследованным коронавируса. Следующие два года она посвятила изучению полученных данных в Уханська лаборатории, и дошла до момента, когда в ноябре 2019 ей понадобилось больше исследователей.

Хуан Ян Ли — это имя всплывает в ходе расследования. Она работала в одной лаборатории с «леди-летучая мышь» и в какой-то момент она исчезает бесследно. Многие верят, что именно Ян Ли была «нулевой пациенткой» и уже мертва, несмотря на громкие заявления правительства о том, что она жива и никогда не была заражена коронавируса. Ее фотографии исчезают из сети, а в разделе о исследователей (где есть все фотографии и краткие биографии) — вычищается все, кроме имени. Правительство даже был вынуждено опубликовать новость, что все это «грязные сплетни» и девушка жива, однако не привело ни одного доказательства. Ее поныне ищет огромное количество китайских интернет-пользователей, однако уже сейчас наиболее вероятной версией является то, что девушка просто кремирована. При этом, из-за секретности ее заражения, работники крематория также были вероятно инфицированными.

Сяо Ботао — еще одно имя, которое появляется в ходе расследования. Он, наиболее вероятно, был одним из тех, кто хотел рассказать миру правду, однако был вынужден скрывать ее под научной формализацией.

В частности, он публикует документ, в котором говорится о том, что в лаборатории находилось большое количество летучих мышей из разных частей Китая, и один из ученых получил ранения от летучей мыши, заразившись неизвестной болезнью и пойдя на карантин. Он также утверждает, что вирус точно начался с этой лаборатории и распространился на рынок, который был в 200-300 метрах. Также ученый отметил, что это не тот вирус, который передается в природе естественным путем, то есть его надо было специально привезти вместе с летучими мышами в неестественную для них среду и привести к заражению человека.

Автор расследования отмечает, что вся информация не является конспирологией — каждый факт можно найти в приведенных китайских и научных официальных источниках.

А что же там «леди-летучая мышь»? В своем WeChat аккаунте она поклялась, что не имеет никакого отношения к распространению коронавируса, и сейчас официально работает в китайской «группе спасения мира от COVID-19».

https://don-katalan.dreamwidth.org/2328309.html.