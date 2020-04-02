Апрель 2nd, 2020

Найдены новые типы Черных дыр, которых ранее не существовало

D. Lin / University of New Hampshire

Астрономы при помощи трех космических телескопов нашли один из лучших кандидатов в черные дыры промежуточной массы на сегодняшний день. Обнаружить объект удалось во время события приливного разрушения небольшой звезды, которое привело к вспышке рентгеновского излучения, сообщается на сайте космического телескопа «Хаббл».

Существуют убедительные доказательства как существования черных дыр звездных масс (до десяти масс Солнца), образующихся при смерти массивных звезд, так и сверхмассивных черных дыр (от 106 до 1010масс Солнца), располагающихся в центрах многих массивных галактик. Не так давно было предсказано существование промежуточных черных дыр, масса которых лежит в диапазоне от 10 до 105 масс Солнца, однако обнаружить их крайне трудно, хотя поиски ведутся уже долгое время. Кандидаты в такие объекты обнаруживались в карликовых галактиках, шаровых скоплениях, гипермощных рентгеновских источниках, однако подтвердить наличие в них черных дыр сложно из-за отсутствия общепринятого достоверного метода для определения их массы.

Группа астрономов во главе с Даченгом Лином (Dacheng Lin) опубликовала результаты анализа данных наблюдений космических телескопов «Хаббл», «Чандра» и XMM-Newton за рентгеновским источником 3XMM J215022.4−055108, который находится в массивном звездном скоплении на окраине крупной линзовидной галактики Gal1, расстояние до нее оценивается в 247 мегапарсек. Источник был замечен в 2006 году из-за всплеска мягкого рентгеновского излучения, который продолжался около десяти лет.

Это явление можно объяснить приливным разрушением звезды черной дырой промежуточной массы, однако также рассматривалась версия остывающей нейтронной звезды, расположенной во Млечном Пути. Благодаря «Хабблу» удалось исключить эту версию, 3XMM J215022.4−055108 действительно находится в звездном скоплении, которое может быть ядром разрушенной карликовой галактики. Таким образом, полученные данные указывают на то, что черная дыра с массой 5×104 масс Солнца разорвала звезду главной последовательности с массой 0,33 массы Солнца и радиусом 0,41 радиуса Солнца, после чего вокруг черной дыры образовался аккреционный диск из вещества разрушенной звезды. Это открытие позволяет астрономам подтвердить тот факт, что 3XMM J215022.4−055108 является одним из лучших кандидатов в черные дыры промежуточной массы на сегодняшний день.