Апрель 2nd, 2020

Меган Маркл развлекает маленького Арчи видеозвонками

Принц Гарри и Меган Маркл ,как и все жители США ,вынуждены соблюдать карантин и находится дома. Это дает им возможность больше времени проводить с их сыном,10-ти месячным Арчи.

Герцоги Сассекские уединились в особняке в Лос-Анджелесе. Они отказались от живого общения с друзьями в пользу видеозвонков. Меган позаботилась не только о безопасности здоровья сына, но и о том, чтобы ему было весело.

«Арчи любит играть с другими маленькими детьми по FaceTime, с родителями которых созваниваются Меган и Гарри. Его радость делает счастливыми герцогов», — рассказал инсайдер.

После того как супруги сложили с себя королевские полномочия, они сосредоточились на воспитании сына. Герцоги стараются извлечь максимум пользы из проведенного вместе времени. Однако внук королевы и его жена не забывают и о работе.

В прощальном послании своим поклонникам они сообщили, что продолжат сотрудничать с уже существующими благотворительными организациями. Более того, в их планы входит и борьба с коронавирусом. Однако теперь их деятельность не будет предаваться публичной огласке.

Меган и Гарри не собираются оставаться в Лос-Анджелесе. Пара намерена найти дом в Малибу, чтобы осуществить желание покойной принцессы Дианы. В 1997 году мать принцев Гарри и Уильяма собиралась переехать туда, чтобы сыновья смогли быть вдали от дворца. За несколько месяцев до трагедии в Париже возлюбленный принцессы Доди Аль-Файед купил там особняк.