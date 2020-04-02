Апрель 2nd, 2020

Лазерная эпиляция живота — новая модная тема

Желание обладать красотой присуще всем — и мужчинам и женщинам. Естественная красота тела, это конечно же хорошо, особенно когда генетика организма передала отличную наследственность. Но можно и улучшить естественную красоту. Именно для этого ведущие ученые мира разработали в свое время лазерную эпиляцию, которая имеет ряд явных преимуществ перед другими видами. И сейчас все большую популярность набирает лазерная эпиляция живота в Киеве , как новая модная тема. Ведь волосы на животе есть не только у мужчин, но и у женщин. А как приятно ощутить шелковистое чистое тело, его тепло и красоту. Впрочем, давайте поговорим немного о самой процедуре и как ее сделать. Есть ли определенные противопоказания, и насколько долгим будет эффект от лазерной эпиляции.

С чего начать?

Если вы решили заняться своим телом, начните с того, что просто перейдите по ссылке, указанно выше. Но еще важнее знать, что сама по себе лазерная эпиляция является косметической процедурой и решение о том делать ли ее клиент может принимать сам, без консультации врача. В этом нет необходимости. Тем более. что вас обязательно проконсультируют специалисты Центра. Вы сможете выбрать различные варианты лазерной эпиляции живота. Например можно сделать только линию бикини, а можно и по-другому. Сама процедура безболезненна. Вы приходите в Центр, вам рассказывают о процедуре и последовательности действий. Затем несколько минут и все готово.

И еще важно — есть подготовка перед процедурой. Вы должны минимум две недели не загорать, неделю не пользоваться лосьонами и кремами в зоне выполнения процедуры. Также необходимо сбрить волосы, там, где будет делаться лазерная эпиляция. Иначе вы можете получить микроожоги, что неприятно.

Конечно же многих интересует вопрос — насколько долго держится эффект от такой процедуры и сколько раз необходимо ее повторять. Конечно же, здесь стоит отметить, что у всех эффект сохраняется индивидуально, но в целом рассчитывайте на длительный эффект до полугода и больше. В среднем же процедура повторяется до трех раз.

Противопоказания.

Есть ряд противопоказаний для лазерной эпиляции живота. Это в первую очередь онкологические заболевания и имунные. Крайне нежелательно делать эпиляцию при сахарном диабете и явный варикоз. Также процедура имеет слабый эффект для светлых и седых волос. Нельзя ее делать при беременности или кормлении грудью. А в остальном для вас — полная свобода и множество возможностей.