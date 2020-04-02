Апрель 2nd, 2020

Крупнейшие сети АЗС снижают цену на газ

Средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС в среду, 1 апреля, снизилась на 10 копеек за литр — до 10,57 грн/л.

В частности, цена автогаза в консолидированной сети АЗС группы “Приват” снизились в среднем на 24 копейки — до 10,00 грн/л.

В зависимости от региона эта сеть опустила цены на 20-50 коп./л. Наиболее существенное снижение произошло в Запорожской области — на 45-50 копеек, в столичном регионе “Приват” цены не менял. Традиционно самая низкая цена в этой сети в Житомирской области — 9,50 грн/л.

Кроме того, с 1 апреля пересмотрели цены сети Shell и Сhipo, понизив стоимость газа в среднем на 20 копеек — до 10,71 грн и 10,27 грн за литр соответственно.

Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 10 копеек — до 10,49 грн/л.

“Авантаж” в этом регионе понизила цену на 50 коп. — до 9,45 грн/л. На ее отдельных станциях цена опустилась до 8,55 грн/л.

Как сообщалось, 30 марта крупнейшие розничные сети ОККО и WOG снизили цены на сжиженный газ в пределах 30-40 копеек за литр.

По данным “Консалтинговой группы А-95”, за последнюю неделю (23-30 марта) оптовые цены сжиженного газа на ГНС снизились на 3,6% (на 500 грн/т), до 15 000 грн за тонну. Причиной стало резкое снижение импортных котировок, которые 26 марта на белорусско-польской границе достигали минимальных за весь период котирования $100 за тонну.

