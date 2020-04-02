Компания Fujifilm начала тестировать препарат от коронавируса

Японская компания Fujifilm начала клинические исследования препарата, который может подойти для лечения коронавируса. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает агентство France-Presse.

Противовирусный препарат «Авиган» (Фавипиравир) уже тестировали в Китае, и результаты, по оценке китайских властей, оказались «многообещающими».

Компания Fujifilm — один из мировых лидеров по разработке и выпуску цифровых фотоаппаратов. Она также присутствует на рынке медицинских товаров.

По словам представителей фирмы, тестирование будет завершено к концу июня, в нем примут участие 100 пациентов. В компании заявили, что «соберут данные, проанализируют их и сделают запрос на утверждение» препарата, если результаты клинических исследований окажутся убедительными.

Предполагается, что 14-дневный курс «Авигана» можно будет прописывать пациентам от 20 до 74 лет при легких симптомах вирусной пневмонии. Из-за возможного возникновения побочных эффектов эксперты японской компании исключили из клинических исследований беременных женщин.

AFP напоминает, что на прошлой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении правительства сделать все необходимое в юридическом плане, чтобы «Авиган» смог применяться для лечения COVID-19.