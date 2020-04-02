Апрель 2nd, 2020

Коломойский попал в опасное положение



Известный украинский блогер в своем блоге рассказывает о том, что голосования в Верховной Раде за так называемый «Антиколомойский закон» и уговаривание президента Владимира Зеленского лично «слуг народа» его поддержать, открывает новую страницу взаимоотношений олигарха Коломойского и главы государства.

Конечно же, нужно понимать, что первое чтение – это еще не закон, и Игорь Коломойский еще не сказал последнего слова, то есть, тарифа за не голосование депутата во втором чтении, но, если все пойдет как сегодня, то положение его хуже губернаторского, следовательно, украсть деньги украинцев в «ПриватБанке», видимо, не удастся, как и снять мировой арест активов.

По словам блогера, конечно же, сейчас у Игоря Коломойского есть и ресурс и влияние для того, чтобы силами специально заточенного канала окончательно обнулить рейтинг президента Зеленского, который вдруг вышел из-под контроля и начал создавать на ровном месте проблемы.

Но разум подсказывает олигарху, что, если и без того зашатавшееся кресло Зеленского упадет, то последствия могут быть еще хуже, ведь на его место может прийти вновь тот, кто не только лишит всех активов, но отправит, вполне оправданно, за решетку.