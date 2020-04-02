Апрель 2nd, 2020

Ким Кардашьян встречается с сестрами только по видеосвязи

Ким Кардашьян не привыкла так на долго расставаться с сестрами и очень скучает по ним.

Теперь, во время карантина, все сестры и их дети вынуждены оставаться в изоляции друг от друга.

Ким рассказала, что, тем не менее, они стараются изо всех сил поддерживать общение на расстоянии.С помощью видеосвязи девушки могут устраивать совместные ужины и видеть друг друга.

«Это было действительно тяжело!», — призналась Ким во время своего дистанционного интервью 31 марта. «Мы устраиваем Zoom Dinners, где мы все подключаемся и разговариваем. Я, моя бабушка и мои сестры. Это было действительно сложно организовать».

Ким рассказала, что она видела в живую только одну сестру с тех пор, как губернатор Калифорнии издал распоряжение о том, чтобы остаться дома.

По словам Ким, вся семья карантин «воспринимает очень серьезно» и не нарушает правила.