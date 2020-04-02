 
 
Апрель 2nd, 2020

Ким Кардашьян впервые показала свою самоизоляцию (видео)

Вчера вечером 39-летняя Ким Кардашьян стала героиней нового выпуска онлайн-шоу The View. В беседе с Вупи Голдберг и другими ведущими звезда реалити рассказала, почему больше не хочет заводить еще одного ребенка. Оказывается, все дело в изоляции, связанной с коронавирусом. Последние несколько недель она проводит все время дома с супругом Канье Уэстом и детьми: шестилетней Норт, четырехлетним Сейнтом, двухлетней Чикаго и 10-месячным Псалмом.

 

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми 

Сейчас, находясь дома с четырьмя детьми, я поняла, что не хочу еще одного малыша. Это действительно сложно. Это действительно тяжело. Мне нравится все это семейное воссоединение, мы вместе гуляем, смотрим фильмы. Я показала детям многие картины 1980-х, такие как «Гарри и Хендерсоны», например. Обычно они такое не смотрят,

— сказала она.

 

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

 

Но мне приходится заниматься стиркой и готовить. К счастью, у детей начались весенние каникулы. Быть их преподавателем… Я по-другому посмотрела на учителей, которые занимаются с детьми на дому. Их труд достоин уважения! Очень трудно все это совмещать. Тебе нужно отодвинуть себя на второй план и полностью сосредоточиться на детях,

— добавила Ким.

 

Ким Кардашьян

 

На прошлой неделе она поделилась архивными кадрами с Канье и детьми и спросила фанатов, что они придумывают, чтобы развлечь своих детей. Ким объяснила, что нуждается в забавных идеях и будут приняты любые предложения. Знаменитость оборудовала дома большую игровую комнату с кучей игрушек, сценой с барабанной установкой, небольшим продуктовым магазином с работающей лентой и кассовым аппаратом, а также горку с шариками.

 

 

 

 

Tags: | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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