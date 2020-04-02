Известная балерина подарила всем немного позитива максимально укоротив шорты

Прима-балерина Анастасия Волочкова не дает заскучать своим поклонникам. К ее огромному сожалению ,она не может выйти в публичное место и похвастать новым платьем. Потому приходиться это делать в Инстаграм.
До платья,правда,дело не дошло,но некоторые детали фигуры звезды можно было разглядеть в подробностях.
На своей страничке танцовщица выложила видеоролик, демонстрирующий как она до карантина упорно занималась в спортзале.
Любопытно, что на беговую дорожку Анастасия Волочкова стала в пуантах.
На видеозаписи Анастасия в своем любимом комплекте с «хищным» принтом. При этом она решила «задрать» шорты повыше, чтобы все могли разглядеть ее ягодицы.
Балерина отметила, что хочет дарить своим поклонникам улыбки и позитив.
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