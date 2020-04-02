Апрель 2nd, 2020

Известная балерина подарила всем немного позитива максимально укоротив шорты

Прима-балерина Анастасия Волочкова не дает заскучать своим поклонникам. К ее огромному сожалению ,она не может выйти в публичное место и похвастать новым платьем. Потому приходиться это делать в Инстаграм.

До платья,правда,дело не дошло,но некоторые детали фигуры звезды можно было разглядеть в подробностях.

На своей страничке танцовщица выложила видеоролик, демонстрирующий как она до карантина упорно занималась в спортзале.

Любопытно, что на беговую дорожку Анастасия Волочкова стала в пуантах.

На видеозаписи Анастасия в своем любимом комплекте с «хищным» принтом. При этом она решила «задрать» шорты повыше, чтобы все могли разглядеть ее ягодицы.

Балерина отметила, что хочет дарить своим поклонникам улыбки и позитив.