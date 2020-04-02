Апрель 2nd, 2020

Из-за введенного карантина рубль окончательно рухнул

Курс российского рубля продолжил свое падение к доллару и другим основным мировым валютам, успев зафиксировать накануне, 30 марта, «знаковую» отметку в 80 руб. за один доллар.

Что касается причин падения, то ,как водится, котировки российской валюты тянула вниз не проходящая безысходность на валютном рынке. Однако, по мнению некоторых экспертов, свой удар по и без того еле живому рублю нанесли принятые главами Москвы и Подмосковья решения о фактическом введении в регионах некоего подобия карантина.

Главный довод в пользу отказа от рубля заключается в том, что жесткое ограничение передвижения по Москве и области, накладывающееся на недельные принудительные каникулы для всей страны, становится последним гвоздем в гроб висящей на волоске экономики.

Эксперты в целом поддерживают данную точку зрения, высказывая далеко не радужные прогнозы.