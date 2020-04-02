Апрель 2nd, 2020

Историки раскрыли неизвестную связь президента Линдона Джонсона с еврейским народом

Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс» сообщило, что обнародованные магнитофонные записи, сделанные в Овальном кабинете Белого дома во времена президентства Линдона Бэйнса Джонсона, свидетельствуют о «персональной и зачастую эмоциональной связи президента США с Израилем». При этом подчеркивалось, что во время президентства Линдона Джонсона (1963-1969) «Соединенные Штаты стали главным дипломатическим союзником и основным поставщиком вооружений для Израиля».

Но агентство АП не очень-то старалось осветить деятельность президента Джонсона на благо еврейского народа и Государства Израиль. Большинство исследователей арабо-израильского конфликта говорят о Джонсоне лишь как о президенте в период Шестидневной войны 1967 года. Но немногие из них знают о его акциях, предпринятых для спасения евреев, подвергавшихся опасности в годы Холокоста – деятельности, которая могла бы стоить ему изгнания из Конгресса США и даже лишения свободы.

Действительно, звание Праведника народов мира было бы весьма кстати в оценке деятельности этого техасца. Неслучайно одна из ежегодных Иерусалимских конференций посвятила рабочую неделю памяти Линдона Джонсона.

Историки выяснили, что этот человек, будучи молодым конгрессменом в 1938-1939 годах, позаботился о визах для въезда в США евреям, живущим в Варшаве, и очевидно следил за нелегальной иммиграцией сотен евреев через порт Галвестон, штат Техас…

Основным источником для подтверждения проеврейской деятельности Линдона Джонсона являются неопубликованные тезисы к диссертации 1989 года студента Техасского университета Луиса Гомолака «Пролог: подоплека внешнеполитической деятельности Л.Б.Джонсона, 1908-1948 годы». Эта деятельность Джонсона была подтверждена и другими историками в их интервью с супругой президента, членами его семьи и политическими соратниками.

Изучение личного дела Джонсона показывает, что он унаследовал доброе отношение к еврейскому народу от членов своей семьи. Его тетка Джесси Джонсон Хэтчер была членом Сионистской организации Америки. Согласно Л.Гомолаку, тетя Джесси в течение 50 лет воспитывала в племяннике чувство долга в оказании всевозможной помощи евреям. Когда Линдон был юношей, он стал свидетелем того, с каким милосердием его политически активные дед и отец отнеслись к Лео Франку – жертве кровавого навета в Атланте. Еврея Лео Франка линчевала толпа в 1915 году, а техасский Ку-клукс-клан угрожал убить и семейство Джонсонов. Позже Джонсоны рассказали друзьям, что семья будущего президента США пряталась в подвале своего дома, в то время как его отец и дяди несли караул с ружьями на террасе, опасаясь нападения ку-клукс-клановцев.

Пресс-секретарь Л.Джонсона позднее рассказывал, что «президент часто ссылался на линчевание Лео Франка как источник своего противостояния антисемитизму и изоляционизму».

Уже в 1934 году – за четыре года до мюнхенской сделки Чемберлена с Гитлером – Джонсон был сильно встревожен опасностью разрастающегося нацизма и подарил 21-летней Клаудии Тэйлор, за которой в то время ухаживал и которая позднее стала его женой, сборник эссе «Нацизм: нападение на цивилизацию». Это был своеобразный подарок к помолвке молодых.

Спустя пять дней после того, как он стал конгрессменом в 1937 году, Л.Джонсон порвал с партией «Диксикраты» (отколовшаяся в 1948 году фракция Демократической партии) и поддержал иммиграционный законопроект, который натурализовал бы нелегальных иностранцев – главным образом, евреев из Литвы и Польши.

В 1938 году Джонсону рассказали о молодом австрийском музыканте-еврее, которому грозила депортация из Соединенных Штатов. С помощью хитрой уловки будущий президент отправил его в американское консульство в Гаване, чтобы тот получил там вид на жительство. Эрих Лейнсдорф, всемирно известный музыкант и дирижер Бостонского симфонического оркестра, обязан Джонсону своим спасением.

В том же году Линдон Джонсон предостерег своего еврейского друга Джима Новы, что европейские евреи находятся под угрозой уничтожения. «Надо вывезти из Германии и Польши как можно больше евреев», – таковы были намерения Джонсона. Каким-то образом ему удалось достать пачку подписанных иммиграционных документов, которые вскоре были использованы для выезда из Варшавы 42 евреев. Но этого было, конечно же, недостаточно. По мнению историка Джеймса М.Смолвуда конгрессмен Джонсон применял легальные, а иногда и нелегальные методы, чтобы переправлять в Техас «сотни евреев, используя Галвестон в качестве порта прибытия. За немалые деньги можно было купить фальшивые паспорта и поддельные визы на Кубу, в Мексику и другие латиноамериканские страны. Джонсон «незаконно» переправлял в Техас грузовые баржи и самолеты с евреями.

Он прятал их в помещении Техасской национальной администрации по делам молодежи. Джонсон спас, по меньшей мере, четыреста или пятьсот евреев, а возможно и больше».

Во время Второй мировой войны Линдон Джонсон присоединился к Новы в маленьком городке Остин, собрав на продажу военных облигаций на сумму 65 тысяч долларов. По словам Л.Гомолака Новы и Джонсон тогда собрали «внушительную сумму на оружие для еврейского подполья в Палестине». Один источник, приведенный этим историком, сообщает, что «Новы и Джонсон тайно переправили морским путем тяжелые ящики с табличками «Техасские грейпфруты», содержавшие оружие для еврейского подполья в Палестине».

4 июня 1945 года Линдон Джонсон посетил бывший нацистский концлагерь Дахау. Как сообщает Смолвуд, уже упоминавшаяся нами жена Джонсона позже вспоминала, что когда ее муж вернулся домой, «его все еще трясло, он был ошеломлен и подавлен непреодолимым отвращением и невероятным ужасом от того, что он там увидел».

Спустя десятилетие, когда Джонсон был членом Сената, он заблокировал попытки администрации Эйзенхауэра наложить санкции на Израиль после Синайской кампании 1956 года. «Этот неутомимый Джонсон никогда не прекращал давления на американскую администрацию», – писал Исайя Л.Кенен, в то время глава AIPAC. Будучи лидером сенатского большинства, Линдон Джонсон последовательно блокировал антиизраильские инициативы своего коллеги-демократа Уильяма Фулбрайта, председателя сенатского комитета по международным отношениям. Среди ближайших советников Джонсона в тот период было несколько сильных произраильски настроенных адвокатов – в том числе Бенджамин Коэн (который за 30 лет до этого был посредником между членом Верховного суда Луисом Брандейсом и Хаимом Вейцманом) и Аба Фортас, легендарный вашингтонский ньюсмейкер.

Дружеское отношение Джонсона к еврейскому народу продолжалось на протяжении всего его президентства. Вскоре после убийства Джона Ф.Кеннеди Линдон Джонсон, ставший президентом США, сказал израильскому дипломату: «Вы потеряли очень большого друга, но обрели еще большего друга». Через месяц после того, как Джонсон сменил Кеннеди в Овальном кабинете, он организовал в декабре 1963 года церемонию освящения синагоги «Агудат ахим» в Остине. Его давний соратник Новы открыл эту церемонию, заочно обратившись к Джонсону: «Мы не можем со всей полнотой отблагодарить нынешнего президента США за всех тех евреев, которых он вызволил из Германии в период нацизма».

Клаудиа Тейлор-Джонсон позже описывала тот день так: «Люди, один за другим, подходили ко мне, касались моего рукава и говорили – я бы не пришел сегодня сюда, если бы эта церемония не была посвящена вашему мужу, который помог мне выбраться из немецкого кольца». Госпожа Джонсон выразилась и более утонченно: «На всю жизнь судьба евреев переплелась с судьбой Линдона».

Прелюдия к войне 1967 года была для Израиля ужасным периодом, когда Госдепартамент США, возглавляемый Дином Раском (госсекретарь США, 1961-1969), традиционно недружелюбный по отношению к Израилю, настаивал на беспристрастной политике, несмотря на арабские угрозы и акты агрессии. Джонсон же не питал таких иллюзий. По окончании той войны он достаточно жестко возложил всю вину на Египет: «Если простой акт безрассудства является более ответственным за развязывание военных действий, чем любой другой, то это было произвольное и опасно объявленное решение Египта, что Тиранский пролив будет закрыт» (для израильских кораблей и грузового флота).

Кеннеди был первым президентом, одобрившим продажу оборонительного американского вооружения Израилю, особенно противовоздушных ракет «Томагавк». Но Л.Джонсон одобрил продажу Израилю танков и наступательных ракет – все жизненно важное после Шестидневной войны, когда Франция заморозила поставки оружия в Израиль.

«Я безусловно хочу быть осмотрительным и не зацикливаться лишь на маленьком Израиле», – сказал Джонсон в марте 1968 года в беседе с послом США в ООН Артуром Голдбергом согласно магнитофонным записям, опубликованным Белым домом. Но когда вскоре после войны 1967 года советский глава Совета министров Алексей Косыгин на саммите в Глассборо спросил Джонсона, почему США поддержали Израиль, когда там было 80 миллионов арабов и только 3 миллиона евреев, президент ответил по-техасски прямолинейно: «Потому что это правильно».

Утверждение резолюции ООН №242 в ноябре 1967 года проходило под испытующим взглядом Л.Джонсона. Голосование за «безопасные и признанные границы» было критическим. Американские и британские авторы этой резолюции противились возвращению Израилю всех территорий, завоеванных в этой войне. В сентябре 1968 года Джонсон объяснил: «Мы не такие люди, чтобы указывать, где другие государства должны проводить между собой границы, которые каждому из них будут гарантировать наибольшую безопасность. Однако ясно, что возвращение к той ситуации, которая была до Шестидневной войны 1967 года, не принесет мира. Там должно быть безопасно, и там должны признаваться границы. Некоторые такие линии должны быть согласованы с соседями, вовлеченными в конфликт».

Позже Голдберг заметил, что «резолюция ООН №242 ни в коем случае не касается судьбы Иерусалима, и это упущение было намеренным». Эта историческая дипломатия осуществлялась под руководством президента Джонсона. Голдберг был на этой беседе, имевшей место в президентской библиотеке: «Я должен сказать о Джонсоне. Он оказал мне большую личную поддержку».

Роберт Дэвид Джонсон, профессор истории Бруклинского колледжа, написал в «Нью-Йорк сан», что политика, проводимая Линдоном Джонсоном, «брала свое начало из личных концепций – из его дружбы с лидерами сионизма, его уверенности, что у Америки есть моральное обязательство поддерживать безопасность Израиля, и из его понимания Израиля как страны, находящейся на переднем крае. Это очень напоминало его родной штат Техас. Личные воззрения заставили Л.Джонсона выступить в защиту Израиля, когда он почувствовал, что министерство обороны США недостаточно оценивает дипломатические или военные нужды Израиля».

В историческом контексте американский чрезвычайный воздушный мост, переброшенный в Израиль в 1973 году, постоянная дипломатическая поддержка, экономическая и военная помощь, стратегические связи между двумя странами – все это придает уверенность и может дать хорошие плоды от семян, посеянных Линдоном Бэйнсом Джонсоном.

Jerusalem Post