Апрель 2nd, 2020

Ирина Шейк поселилась у возлюбленного вместе со своей мамой

Ирина Шейк переехала к своему новому возлюбленному вместе с мамой.

Папарацци запечатлели, как Ирина и Ольга выходили из дома Шнабеля. На Шейк была розовый джемпер, спортивные штаны и дутая куртка. Ее мама выбрала casual look: небесно-голубой свитер и джинсы.

Ирина подтвердила, что живет у Вито, вернувшись к нему вечером после романтичной прогулки. Модель выбрала элегантный образ с блузкой в полоску и классическое пальто. Она собрала волосы в высокий пучок и сделала легкий макияж. Звезда подиумов выразила недовольство тем, что их со Шнабелем преследует пресса.

«Вито всегда был заинтересован в Ирине. Он очень общительный, любит выходить в свет и развлекаться», — рассказал инсайдер, отметив, что модель и арт-дилер познакомились несколько лет назад.

До Ирины у Вито было несколько громких романов. Три года галерист встречался с моделью Хайди Клум. Однако после его измен Хайди объявила о разрыве. Среди бывших девушек Шнабеля также числятся Деми Мур, Эмбер Херд и Лив Тайлер.

О романе знаменитостей заговорили после их недавней совместной прогулки. Теперь у поклонников нет сомнений, что сердце Ирины несвободно.