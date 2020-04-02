 
 
Апрель 2nd, 2020

Госсекретарь США Помпео: Россия и Китай врут о коронавирусе

Россия и Китай, а также Иран пытаются сбить людей с толку в вопросе о происхождении коронавируса и попытках США справиться с эпидемией. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного круглого стола, стенограмма опубликована на сайте Госдепартамента.

По его словам, упомянутые страны проводят «дезинформационные кампании», утверждая, что COVID-19 был создан и распространен по всему миру американскими военными.

Таким поведением Россия, Иран, Китай и некоторые другие страны пытаются «избежать ответственности и вызвать замешательство в мире по поводу места происхождения вируса, по поводу того, как разные страны реагируют на него, и какие страны действительно оказывают помощь по всему миру».

Ранее, комментируя тему «дезинформации» о COVID-19, американский лидер Дональд Трамп заявил, что «каждая страна занимается этим». «Они занимаются этим, мы занимаемся этим, мы просто называем это по-разному», — пояснил Трамп.

Category: Новости, Россия, США ﻿
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