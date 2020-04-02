Апрель 2nd, 2020

«Ее у вас все равно не берут» — Беларусь готова покупать российскую нефть по $4 за баррель

Лукашенко предложил покупать российскую нефть по $4 за баррель





Беларусь рассчитывает купить у России в текущем месяце 2 млн тонн нефти по цене около 4 долларов за баррель. Об этом заявил в четверг премьер-министр республики Сергей Румас. «Что касается премии, могу повторить то, что говорил две недели назад: поставка российской нефти будет осуществляться без премии. Эта жесткая и последовательная установка главы государства о покупке нефти без премии к цене выдерживается правительством. Результат этой позиции — цена, по которой будем покупать нефть в апреле: около 4 долларов за баррель», — приводит слова премьера белорусский портал tut.by, пишет Финанс.ру.

Румас предположил, что «сегодня [концерн] «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках российской нефти на апрель». «Мы рассчитываем получить 2 млн тонн нефти», — сказал он.

Беларусь прекратила закупки российской нефти в начале этого года, требуя изменить формулу цены. Согласно ей, белорусские НПЗ доплачивали российским поставщикам премию к цене за то, что получали сырье беспошлинно. Размер премии оговаривался индивидуально для каждой компании, но максимально она достигала 12 долларов на тонну к экспортному нетбэку (цена нефти в балтийских портах без учета транспортных расходов). Поставки сырья на белорусские НПЗ не прекращала только группа компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева. Кроме того, Беларусь продолжает покупку нефти у трейдеров, поставляя ее через порт Клайпеды, а также осуществляет поставки азербайджанской нефти через украинский порт Одессы и по нефтепроводу Одесса — Броды.