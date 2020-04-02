Апрель 2nd, 2020

Донна Эйр подхватила коронавирус

Британская актриса Донна Эйр, известная по игре в фильме «Мумия возвращается» и сериале «Отель Вавилон» заразилась новым коронавирусом.

Об этом артистка сообщила на странице в Instagram. Она рассказала, что 18 дней назад у нее появились симптомы, напоминающие легкий грипп. Эйр сдала тест на COVID-19 и он оказался положительным.

«Надеюсь, что всем удается сохранять устойчивость и относительно хорошее настроение во время карантина. Я просто хотела, чтобы вы знали: у меня появились симптомы, напоминающие легкий грипп, и 18 дней назад я самоизолировалась, а также сделала тест. Результат показал COVID-19. К счастью, вскоре симптомы смягчились, а у близких не было признаков вируса. Я продолжу следовать указаниям правительства, а пока посылаю вам лучи любви, особенно тем, кто находится на передовой», — написала Эйр.

Также актриса сообщила, что у нее был доступ к тестам, поэтому она их подарила кое-кому из друзей.

«Для меня большая честь иметь доступ к тестам в частном порядке, поэтому я подарила некоторые из них друзьям, которые сотрудничают с NHS (система здравоохранения Великобритании. – прим.ред.). Я чувствую облегчение, посоветовавшись с моим терапевтом, который подтвердил, что могу без опасений увидеть дочь», — добавила Донна.