Дочь Болдуина и Бессинджер в купальнике похвасталась пышным бюстом

Девушка устроила импровизированную фотосессию во дворе дома.
Актриса и модель, дочь знаменитых родителей Алека Болдуина и Ким Бессинджер, Айрленд порадовала фанатов откровенными фото.
24-летняя девушка, находясь дома на карантине, решила позагорать и устроила импровизированную фотосессию в купальнике на дворе.
На своей странице в Instagram Айрленд опубликовала серию снимков, на которых продемонстрировала свою пышную грудь и упругие ягодицы.
На отдельных снимках модель позирует так, чтобы насмисно похвастаться бюстом.
«Я нашла купальник», — отметила под снимком Болдвин.
Поклонники звезды оценили ее пикантные фото и засыпали ее комплиментами в комментариях.
«Копия матери», «Супер-секси», «Купальник огонь, а ты красавица», — написали подписчики девушки под фото.
Единственный кто не заценил снимков Айрленд оказался ее отец Алек Болдвин, который не одобряет такие фотографии.
«Это вирус. Он в твоей голове», — написал в комментариях к фотографиям актер.
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