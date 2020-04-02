Апрель 2nd, 2020

Дочь Болдуина и Бессинджер в купальнике похвасталась пышным бюстом

Девушка устроила импровизированную фотосессию во дворе дома.

Актриса и модель, дочь знаменитых родителей Алека Болдуина и Ким Бессинджер, Айрленд порадовала фанатов откровенными фото.

24-летняя девушка, находясь дома на карантине, решила позагорать и устроила импровизированную фотосессию в купальнике на дворе.

На своей странице в Instagram Айрленд опубликовала серию снимков, на которых продемонстрировала свою пышную грудь и упругие ягодицы.

На отдельных снимках модель позирует так, чтобы насмисно похвастаться бюстом.

«Я нашла купальник», — отметила под снимком Болдвин.

Поклонники звезды оценили ее пикантные фото и засыпали ее комплиментами в комментариях.

«Копия матери», «Супер-секси», «Купальник огонь, а ты красавица», — написали подписчики девушки под фото.

Единственный кто не заценил снимков Айрленд оказался ее отец Алек Болдвин, который не одобряет такие фотографии.

«Это вирус. Он в твоей голове», — написал в комментариях к фотографиям актер.