Апрель 2nd, 2020

Дана Борисова призналась,что занималась сексом за деньги

После публичного скандала,Дана Борисова сделала неожиданное признание о своих отношениях с мужчинами.

На прошлой неделе модель Алена Кравец заявила о романе бывшего мужа с экс-ведущей программы «Армейский магазин». Светская львица обнаружила откровенный ролик, на котором обнаженная Борисова обращалась к некоему Руслану.

Дана ответила, что видео разместила в Сети сама Кравец, конфликт с которой продолжается уже давно. «В свое оправдание могу сказать, что я — незамужняя, свободная женщина. Я что, не могу общаться с мужчинами голой? Тем более моя дочка уже четыре дня живет со свекровью. К тому же на ролике я не голая была, а без лифчика. Трусики на мне были!» — высказалась звезда.

Борисова уверена, что модель мстит ей за раскрытую тайну. Дана выяснила, что Алена занимается эскортом. «Я не скрываю, что в то время, когда принимала запрещенные препараты, позволяла себе зарабатывать на жизнь разными способами, в том числе и эскортом. Я была разложившейся личностью, поэтому соглашалась на секс за деньги. И один из клиентов рассказал, что Кравец тоже этим занимается. Он показывал ее снимки», — поделилась телеведущая.