Апрель 2nd, 2020

Будут ли проблемы у чемпионата Европы по футболу

Многих болельщиков сейчас волнует в большей степени один и тот же вопрос — будут ли проблемы у чемпионата Европы по футболу. Уже сейчас известно, что в связи с ситуацией глобальной пандемии футболисты не встретятся в этом году на матчах, однако не стоит отчаиваться и в принципе ничего катастрофического не произошло. Уже известно, что ситуацию можно будет отслеживать на https://euro2020.by/ , а сам чемпионат перенесли не так уж и далеко. В настоящий момент известно, что УЕФА решило перенести чемпионат на год. Чемпионат Европы по футболу будет пройдет с 11 июня по 11 июля 2021, в рамках согласованно ранее протокола. Особых изменений по словам чиновников не должно быть за исключением того, что УЕФА может потребовать около 300 миллионов евро дополнительно на издержки в связи с переносом чемпионата. Они будут включать неустойку за отмену бронирования спортивных площадок.

Второй важный момент заключается в том, что сейчас практически все команды Старого Света сохраняют свои заявки на участие в чемпионате, рассчитывая, что эпидемия коронавируса к тому времени схлынет. Руководство клубов внимательно отслеживает ситуацию с пандемией. Проводятся постоянные консультации как на уровне клубов, так и на уровне руководства европейской футбольной организации и благодаря тому, что есть возможность быстро реагировать нет причин особо переживать за перенос.

Что касается спортивных трансляций чемпионата Европы по футболу, то большинство телекомпаний подтвердило свое участие. И это не удивительно — ведь Евро-2020 практически юбилейное. Это четный 16-й чемпионат, который пройдет в 12 городах Европы в год 60-летнего юбилея европейских чемпионатов.

Напомним, что ранее УЕФА остановило все игры и матчи в рамках подготовки к чемпионату из-за пандемии. Это относится как к Лиге чемпионов, так и к Лиге Европы. Когда будут восстановлены игры, пока не ясно, но определенно не ранее поздней осени, а может и дольше. ВОЗ предполагает, что пандемия может иметь две волны — весеннюю до конца мая, и осеннюю, до конца ноября. Спортивные комитеты будут подстраиваться под ситуацию с пандемией, но в любом случае перед чемпионатом проведут матчи обеих лиг.

А болельщикам пока рекомендуется ожидать последних решений спортивных чиновников — информация будет дополняться. НО еще раз повторимся, что не стоит переживать — чемпионат Европы по футболу в юбилей никто отменять не планирует.