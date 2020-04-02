 
 
Апрель 2nd, 2020

Бритни Спирс дико растолстела на карантине

Сохранять активность во время карантина важно, так что регулярные домашние тренировки уже стали тенденцией: фитнес-эксперты и их последователи записывают видео и делятся ими в соцсетях. Особенно хорошо тем, у кого есть возможность заниматься спортом на свежем воздухе. 38-летняя Бритни Спирс использует для этого задний двор своего дома. Поп-звезда рассказала о своем режиме тренировок, чтобы вдохновить поклонников оставаться в движении.

У меня уже нет такого пресса, как был раньше, но я хочу показать вам, что делаю для того, чтобы улучшить свою форму,— сказала поп-звезда.

 

Бритни Спирс

Бритни Спирс

 

 

Бритни Спирс

 

Бритни отметила, что показывает лишь часть комплекса упражнений, но в действительности выполняет гораздо больше.

Делаю три подхода по сто раз для пресса… Мне самой нравится смотреть, как тренируются другие люди, поэтому делюсь своим опытом. Только, пожалуйста, убедитесь, что находитесь в безопасности, если вышли на улицу. Следуйте советам врачей, которые оберегают нас,— добавила Спирс в инстаграме.

 

Бритни Спирс

 

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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