Апрель 2nd, 2020 7 фильмов о людях, которые умудрились выжить вдали от цивилизации Мы собрали несколько картин о людях, которые практически чудом выжили в сложных условиях, оказавшись вдали от цивилизации. Все сюжеты основаны на реальных историях. 1. Во власти стихии, 2018. Две свободолюбивые души рано или поздно должны были сойтись вместе. Так и случилось – на Таити встретились Тами Олдхэм и Ричард Шарп. Они очень любят путешествовать, особенно морем. А ещё больше они любят друг друга. Один богач предложил им доставить за сотни миль элитную яхту с Таити в Сан-Диего. Это должна быть отличная поездка, хоть и немного сложная из-за расстояния. Но они не учли одного обстоятельства – надвигающегося урагана 5-го уровня. Им не то что сберечь яхту – выжить будет сложно. И даже если они останутся целыми, не факт, что кто-то найдёт маленькую яхту среди просторов Тихого океана. 2. Джунгли, 2017. Австралийский биографический триллер режиссёра Грега Маклина. Фильм поставлен по мотивам книг Йосси Гинсберга, посвященных истории его выживания в джунглях Амазонки. В главных ролях Дэниэл Рэдклифф и Томас Кречманн. 3. Эверест, 2015. Многие скалолазы мечтают подняться на самую высокую в мире гору. Не все пробуют воплотить это в жизнь, и не все, к сожалению, возвращаются с этого опасного путешествия. На Эвересте человеку приходится сталкиваться с суровыми метелями, которым нет равных на земле, и это не все преграды, преодоление которых может окончиться смертью. Роб Холл один из тех, кто хотел бы вписать свое имя в покоривших вершину самой высокой горы мира. Он собирает группу альпинистов, которая начинает восхождение. Но как скоро мечта способна превратиться в ожесточенную битву за жизнь? 4. В сердце моря, 2015. Китобои — народ суровый и сильный, но природа всегда знает, как утихомирить человечество. Когда американский корабль «Эссекс» был протаранен каким-то гигантским существом, команда была шокирована, увидев кашалота. Глубокоподводный кит как будто мстил за что-то и ярость эта была сравнима только с напором бешенного быка. Экипаж оказался выброшенным за борт на милость судьбе, на целых 90 дней. Катастрофа произошла в тысяче милях от суши. Отрезанные от цивилизации и хоть каких-то средств к существованию, выжившие прибегают к крайним мерам в поисках еды. 5. На глубине 6 футов, 2017. Один сноубордист, преисполненный внутренних противоречий и проблем с наркотиками, решил покататься по дикой трассе в буран и, разумеется, заблудился. По горам он шатался целую неделю, пока его нашли спасатели, и это реальная история Эрика Лемарка. 6. Кон-Тики, 2012.Через океан в поисках истины плывут люди на плоту. Они хотят доказать, что пересечь Тихий океан на утлом суденышке под силу было даже древним людям. Шесть человек больше трех месяцев вынуждены жить на нескольких квадратных метрах, сражаться со стихией и всякими морскими гадами. Это история легендарного Тура Хейердала и его команды. 7. 127 часов, 2010. Арон любит в одиночку лазить по скалам и искать безлюдные пещеры. Однажды он отправляется в очередную экспедицию в каньон и влипает в смертельно опасные неприятности: огромной глыбой ему придавило руку. Разумеется, именно в этот раз он никому не сообщил, куда едет, так что помощи ждать неоткуда. Нефтегазовые тренды — США впереди планеты всей

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