Апрель 1st, 2020

За что штрафуют не внимательных туристов за границей

В некоторых странах туристы могут по незнанию местных законов потерять немало денег. Поэтому надо обязательно ознакомиться с законодательством страны, которую вы собираетесь посетить.

В 2014 году власти Майорки приняли довольно необычный закон для места, популярного у любителей пляжного отдыха — запретили появляться в купальниках в любых общественных местах за исключением пляжа и бассейна. На введении этого закона настояли владельцы баров и магазинов, которых раздражали толпы полуголых посетителей. Штраф очень крупный для большинства отдыхающих — 600 евро.

Запрет на поцелуи в мусульманских странах вполне понятен. Он действует в ОАЭ. В 2013 году за поцелуи одну пару даже посадили в тюрьму сроком на год. Не следует также обниматься, да и гулять взявшись за руки не рекомендуется. К тому же в ОАЭ нельзя пить алкоголь нигде, кроме отельного бара, иначе штраф 270 долларов.

Сингапур понравился бы многим учителям, которые требуют учеников избавиться от жевательной резинки на уроке. Начиная с 1992 года, в этой стране жевать ее было нельзя. С 2004 года запрет немного ослабили — жевать стало можно, но только в медицинских целях. Непосредственно за жевание не штрафуют, но если жвачку выплюнуть прямо на улице — возьмут штраф в размере 400 долларов.

В Бангкоке запрещается угощать слонов едой, так как, по официальной версии, это плохо влияет на слоновье здоровье. Опытные путешественники говорят, что погонщики слонов все-таки разрешают покормить животное, но от штрафа это не спасает. Поэтому лучше отказаться от этой затеи, иначе лишитесь 310 долларов.

В некоторых провинциях Бельгии нельзя играть в снежки, штраф — 100 евро. Игра в снежки приравнивается здесь к швырянию камнями. И кто хоть раз получал хорошо слепленным снежком по какой-нибудь части тела, подобные строгости наверняка одобрит.