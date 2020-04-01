Апрель 1st, 2020

Врачи рассказали при каких болезнях алкоголь смертельно опасен

Врачи рассказали, людям с какими заболеваниями категорически противопоказан алкоголь. Отмечается, что даже небольшая доза может стать смертельно опасной.

Для некоторых людей даже одна рюмка алкоголя может закончиться летальным исходом.

Прежде всего, алкоголь в любых количествах категорически противопоказан людям, страдающим от хронических заболеваний печени, в число которых входит гепатит. Кроме того, спиртные напитки смертельно опасны при хроническом панкреатите. Из-за этой болезни сложно определить реакцию поджелудочной железы на спиртное.

Врач добавил, что алкоголь вредит организму любого человека, несмотря на объем выпитого. Близятся новогодние праздники, в связи с чем Паромонов порекомендовал держать себя в руках и контролировать количество выпитого алкоголя.