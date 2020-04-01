Апрель 1st, 2020

Виктория Бекхем снялась для обложки журнала

Супруга футболиста Дэвида Бекхэма появилась на обложке апрельского номера Vogue Mexico. Звезда примерила несколько нарядов и продемонстрировала безупречную фигуру.

Виктория, которая сейчас находится в самоизоляции из-за пандемии COVID-19, сомневалась, стоит ли публиковать сделанные еще в сентябре снимки. «Время, когда была снята эта обложка, теперь кажется другой реальностью. Но я надеюсь, что креативная индустрия позволит нам всем почерпнуть немного вдохновения и эскапизма», — написала бывшая солистка Spice Girl.

Виктория позировала в сексуальной позе, лежа на полу. Она надела черное мини-платье без бретелек, обнажившее зону декольте. Многодетная мать положила стройные загорелые ноги на диван. Ее волосы были распущены, а глаза ярко накрашены синими тенями.

Виктория призналась, что посвящает работе большую часть жизни. «Я мама четверых детей, но я работаю 24 часа в сутки», — поделилась она с Vogue Mexico. В последнее время звезда разрабатывала собственную косметическую линейку Victoria Beckham Beauty из натуральных компонентов.