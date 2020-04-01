Апрель 1st, 2020

В Тайланде запретили шутить на тему коронавируса

С сегодняшнего дня в Тайланде запрещены шутки о коронавирусе. Нарушителям грозит тюремный срок.

Из-за пандемии COVID-19 в королевстве объявлена чрезвычайная ситуация, поэтому за распространение любых недостоверных сведений в СМИ и интернете, которые способствуют панике, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет и штрафом в 40 тысяч бат (порядка 1,3 тысячи долларов).

Ответственность за фейки также распространяется и на первоапрельские шутки и розыгрыши, отмечает телеканал.

Согласно данным сайта по мониторингу пандемии COVID-19, на сегодняшний день в Таиланде зарегистрирован 1771 случай заражения коронавирусом. От заболевания умерло 12 человек, еще 416 выздоровело.