В Лондоне под деревянным полом нашли список покупок возрастом 387 лет.

В Лондоне в одном из домов Викторианской эпохи нашли список покупок зажиточного англичанина, которому 387 лет. Как пишет Sun список оказался не таким уж и большим, но весьма интересным.
Мужчина приобрести покупки своего друга:
Мистер Билби,
Пожалуйста, приобретите завтра корзину со следующим:
Greenfish;
Две дюжины оловянных подсвечников для комнаты леди Крэнфилд;
Большая пожарная лопата для детской комнаты;
Новая сковорода.
Пожалуйста, принесите также новые товары, которые мы обменяли на старые, вместе с прайс-листом.
Твой любящий друг, Роберт Дрэйпер,
Октябрь 1633
Копт Холл
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