Апрель 1st, 2020

В Лондоне под деревянным полом нашли список покупок возрастом 387 лет.

В Лондоне в одном из домов Викторианской эпохи нашли список покупок зажиточного англичанина, которому 387 лет. Как пишет Sun список оказался не таким уж и большим, но весьма интересным.

Мужчина приобрести покупки своего друга:

Мистер Билби,

Пожалуйста, приобретите завтра корзину со следующим:

Greenfish;

Две дюжины оловянных подсвечников для комнаты леди Крэнфилд;

Большая пожарная лопата для детской комнаты;

Новая сковорода.

Пожалуйста, принесите также новые товары, которые мы обменяли на старые, вместе с прайс-листом.

Твой любящий друг, Роберт Дрэйпер,

Октябрь 1633

Копт Холл