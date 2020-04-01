 
 
Апрель 1st, 2020

Умер известный хоккеист

фроликовСпорт лишился выдающегося хоккеиста Алексея Фроликова.

Экс-нападающий московского «Динамо» умер на 64-м году жизни. Печальную новость сообщила пресс-служба клуба, выразив соболезнования родным и близким выдающегося игрока.

«Динамовская семья понесла невосполнимую потерю», – говорится в некрологе.

Алексей Фроликов не раз отстаивал честь команды. В стане «бело-голубых» он неоднократно становится чемпионом страны.

Однако его дебютом считается молодежный чемпионат мира 1977 г., когда  Алексея Викторовича назвали лучшим бомбардиром сборной СССР.

 

Tags: , , | Category: Новости, Общество, Россия ﻿
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