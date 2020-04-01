Ученые обнаружили несколько неожиданных факторов быстрого старения, о которых раньше не говорилось, но они статистически влияют на продолжительность жизни. И речь даже не о жирной еде, или же неактивном способе жизни, пишет Sun.

Таким образом, медики рассказали о некоторых вещах, благодаря которым люди скоропостижно стареют. Первыми в списке стоят обогреватель и кондиционер. Несмотря на то, что они создавались для того, чтобы сделать жизнь человека более комфортной, они вредны для состояния кожи. Из-за понижения влажности воздуха, кожа становится сухой. Поэтому, если используете эти приборы, нужно пить больше воды, а также наносить крем на кожу.

Контактные линзы. Дело в том, что использование контактных линз также влияет на старение. А все из-за того, что при процессе их одевания, повреждается нежная кожа вокруг глаз, что приводит к ранним морщинам, поэтому, лучше обзавестись качественными кремами, а также, увлажнять кожу.

Даже такой напиток как кофе способен ускорить вашу старость. Если часто употреблять напиток, и при этом пить мало обычной воды, наступает также обезвоживание, что приведет к сухости кожи. При этом, ускоряется обмен веществ, и организм тратит в два раза больше сил.

Постоянная забывчивость, недовольство и чрезмерная болтливость не всегда признак стресса или плохого настроения, иногда это может быть причиной серьезного заболевания, например, одним из признаков Альцгеймера.